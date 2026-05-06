Meclise sunuldu: Vergide ‘taksit’ dönemi başlıyor!

AK Parti , yurtdışındaki kayıt dışı kazançlarını Türkiye 'ye getirenlere vergi muafiyeti getiren 'varlık barışı'nı da içeren yasa teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu. Teklifle, Türkiye dışında elde ettikleri kazançları için vergi istisnasından yararlanan kişilerin, bu istisna süresi içinde gerçekleşen veraset yoluyla mal intikallerinde vergi oranı yüzde 1 olarak uygulanacak.

YATIRIMI DESTEKLİYOR TÜRKİYE'YE yeni yerleşen ve son 3 yılda Türkiye'de mükellefiyeti bulunmayan gerçek kişilerin, yurt dışından elde ettikleri kazanç ve iratlar 20 yıl boyunca gelir vergisinden müstesna tutulacak.

Yurt dışından alınan malın Türkiye'ye getirilmeden satılması (transit ticaret) ile nitelikli hizmet merkezlerinin kazançlarına yönelik indirim oranı yüzde 95 olarak (İstanbul Finans Merkezi'ndeki katılımcılar için yüzde 100) belirlendi. İmal ettikleri malları doğrudan ihraç eden kurumların ihracat kazançlarına yüzde 9 (16 puan indirim), diğer ihracatçı kurumların kazançlarına ise yüzde 14 (11 puan indirim) vergi uygulanacak.