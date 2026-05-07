10 bin TL ile açılış yapmıştı, şimdi fiyatları düştü: Eriğin kilosu ne kadar?

Turfanda erik üretimi ile dikkat çeken Mut'ta açık alandaki bahçelerde hasat yoğunlaştı. Örtü altında kilogramı yaklaşık 10 bin TL'ye kadar alıcı bulan erikte, açıkta hasadın yoğunlaşmasıyla fiyatlarda iyice düştü. Ürünün büyüklüğüne göre 30-40 TL'den başlayarak 170 TL'ye kadar satıldığı öğrenildi. Sezonda 100 bin ton rekolte beklenen ilçede hasat edilen ilk eriklerin kilogramı yaklaşık 10 bin TL'ye alıcı bulmuştu.





Açıkta erik hasadı yapan bahçe sahiplerinden Nadir Büyüktat, "Bahçemizin erik sezonu başladı. Bugünden itibaren devam ediyoruz. Fiyat ortalama 80-100 lira arasında gidiyor. Şikayetçi de değiliz" dedi.

