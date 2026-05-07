Bakan Göktaş duyurdu! Artık her yaşlı için özel bakım planlaması yapılacak

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının hazırladığı huzurevleri ile yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerine ilişkin yeni yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle, Türkiye genelindeki yaşlı bakım hizmetlerinin daha bütüncül ve standart bir yapıya kavuşturulması hedefleniyor.

GÜVENLİ YAŞAM TEMEL İLKE

YÖNETMELİKTE ayrıca her kişi için ihtiyaçlarına uygun bireysel bakım planı hazırlanması ve bu planların düzenli olarak güncellenmesi öngörüldü. Yaşlılara barınma, beslenme, sağlık takibi, psikososyal destek ve rehabilitasyon hizmetlerinin bir bütün olarak sunulması zorunlu hale getirildi. Kuruluşlarda görev yapacak personelin nitelikleri de açıkça tanımlandı. Sağlık, bakım ve sosyal hizmet personelinin yeterli sayıda istihdam edilmesi ve mesleki standartlara uygun çalıştırılması zorunlu tutuldu. Yönetmelik, ayrıca yaşlıların haklarına vurgu yaparak insan onuruna yakışır hizmet sunulması ve güvenli yaşam ortamının sağlanmasını temel ilke olarak belirledi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Göktaş, düzenlemeye ilişkin "7 bölgemizde ve 81 ilimizde büyüklerimiz için büyük bir titizlikle yürüttüğümüz yaşlı bakım hizmetlerinin daha bütüncül bir yapıya kavuşmasını sağlıyoruz" açıklamasında bulundu.