Borsa İstanbul’dan tarihi rekor!

BORSA İstanbul'da dün BIST 100 endeksi yüzde 2 'yi aşan primle 14.800 puan test ederek yeni tarihi zirvesini gördü. Önceki gün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,88 değer kazanarak 14.495,77 puandan tamamladı. Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 181,49 puan ve yüzde 1,25 artışla 14.677,26 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 2,01, holding endeksi yüzde 0,97 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,37 ile finansal kiralama faktoring, en çok gerileyen yüzde 1,19 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu. ABD Başkanı Donald Trump'ın, Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemilerin geçişine yönelik yardım girişimi olarak nitelendirilen Özgürlük Projesi'nin kısa süreliğine durdurulmasına yönelik kararının ardından İran ile nihai bir anlaşmaya varılması yönünde büyük ilerleme kaydedildiğini bildirmesi, piyasalarda risk iştahını canlandırdı. Güçlü gelen şirket bilançoları da teknoloji hisseleriyle desteklenen piyasalara ilave bir ivme kazandırdı.