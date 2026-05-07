DTO’dan işletmelere enerji verimliliği desteği

DENİZLİ Ticaret Odası (DTO), sanayide enerji verimliliğini artırmak ve işletmelerin üretim maliyetlerini azaltmak amacıyla önemli bir projeyi hayata geçirdi. Güney Ege Kalkınma Ajansı'nın (GEKA) 2025 Yılı Teknik Destek Programı kapsamına alınan ve DTO tarafından yürütülen Enerji Ölçümleriyle Verimlilik Projesi'nin eğitim ve danışmanlık etabı başladı. DTO'nun Enerji Ölçümleriyle Verimlilik Projesi'nin çerçevesinde, Denizli Teknik Tekstil Merkezi (DTTM) bünyesinde bulunan ölçüm cihazları kullanılacak. Bu sayede işletmelerin enerji verimliliği konusunda bilinçlendirilmesi, enerji maliyetlerinin azaltılması ve sürdürülebilir üretim süreçlerine katkı sağlanması hedefleniyor. Program kapsamında ilk eğitim, Buhar Sistemlerinde Enerji Verimliliği ve Uygulamaları başlığıyla gerçekleştirildi.