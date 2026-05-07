E-apostilli belge işlemi sayısı 70 bin 616’yı buldu

E-DEVLET hesabı olan tüm vatandaşların, resmi belgelerini dünyanın her yerinden dijital ortamda alabilmesini sağlayan elektronik apostil (e-Apostil) hizmetiyle bugüne kadar 70 bin 616 e-apostilli belge işlemi gerçekleştirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, e-apostil sistemi hakkında yazılı açıklama yaptı. Sistemin yetkili kurumlarca "apostil" şerhi verilen resmi belgelerin elektronik ortamda oluşturulması, onaylanması, iletilmesi ve doğrulanmasını sağlayan dijital hizmet olduğunu anlatan Uraloğlu, sistem sayesinde belgelerin fiziksel evrak dolaşımı olmadan uluslararası geçerliliğe kavuştuğuna işaret etti. Uraloğlu, e-apostil sistemiyle vatandaşların e-Devlet üzerinden giriş yaparak belge türüne göre başvuru oluşturabildiğini, taleplerin elektronik ortamda Adalet Bakanlığına bağlı adli birimlere ve İçişleri Bakanlığına bağlı valilik ve kaymakamlıklara iletildiğini aktardı.