EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TAKVİMİ 2026 | Geri sayım başladı! Emekliye bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Kurban Bayramı öncesinde milyonlarca emekli ve hak sahibinin gündeminde bayram ikramiyesi ödemeleri yer alıyor. Yaklaşık 17 milyon kişiyi kapsaması beklenen ödemelerin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklanacak takvim doğrultusunda Mayıs ayı içerisinde hesaplara yatırılması öngörülüyor. Resmi duyuruya çevrilen gözler, ödeme tarihleriyle ilgili netleşmeyi bekliyor.
ÖDEMELER MAYIS SONUNA DOĞRU YAPILABİLİR
Mevcut planlamalara göre emekli ikramiyelerinin 20-26 Mayıs tarihleri arasında ödenmesi öngörülüyor.
Kurban Bayramı'nın 27-30 Mayıs'a denk gelmesi nedeniyle, ödemelerin bayramdan önce tamamlanması hedefleniyor.
KURBAN BAYRAMI
Kurban Bayramı Arife Günü - 26 Mayıs 2026 Salı
Kurban Bayramı 1. Günü - 27 Mayıs 2026 Çarşamba
Kurban Bayramı 2. Günü - 28 Mayıs 2026 Perşembe
Kurban Bayramı 3. Günü - 29 Mayıs 2026 Cuma
Kurban Bayramı 4. Günü - 30 Mayıs 2026 Cumartesi
KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK?
SGK'dan yaşlılık, malullük, vazife malullüğü, ölüm aylığı ve sürekli iş göremezlik geliri alan vatandaşlar ikramiyeden yararlanabilecek. Ayrıca şehit yakınları, gaziler, güvenlik korucuları, terör mağdurları ve şampiyon sporcular da ödeme kapsamında yer alıyor.
İKRAMİYE TUTARI VE ÖDEME DETAYLARI
Bu yıl emeklilere 4 bin TL bayram ikramiyesi ödenmesi planlanıyor. Ölüm aylığı alan hak sahiplerinde ödeme oranına göre değişiklik yapılacak. Yüzde 75 oranında aylık alanlara 3 bin TL, yüzde 50 için 2 bin TL, yüzde 25 için ise 1.000 TL ödeme yapılacak. Sürekli iş göremezlik geliri alanlar da oranlarına göre ikramiye alacak.
RESMİ TAKVİM BEKLENİYOR
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın önümüzdeki günlerde ödeme takvimini netleştirmesi bekleniyor.