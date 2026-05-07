EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TAKVİMİ 2026 | Geri sayım başladı! Emekliye bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

SGK 'dan yaşlılık, malullük, vazife malullüğü, ölüm aylığı ve sürekli iş göremezlik geliri alan vatandaşlar ikramiyeden yararlanabilecek. Ayrıca şehit yakınları, gaziler, güvenlik korucuları, terör mağdurları ve şampiyon sporcular da ödeme kapsamında yer alıyor.

İKRAMİYE TUTARI VE ÖDEME DETAYLARI

Bu yıl emeklilere 4 bin TL bayram ikramiyesi ödenmesi planlanıyor. Ölüm aylığı alan hak sahiplerinde ödeme oranına göre değişiklik yapılacak. Yüzde 75 oranında aylık alanlara 3 bin TL, yüzde 50 için 2 bin TL, yüzde 25 için ise 1.000 TL ödeme yapılacak. Sürekli iş göremezlik geliri alanlar da oranlarına göre ikramiye alacak.