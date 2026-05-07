Eşel mobil etkisi: Akaryakıtta büyük zam frenlendi

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek , katıldığı bir canlı yayında gündemi değerlendirdi, soruları yanıtladı. Dünya genelinde 1970'lerden ve Körfez savaşlarından bu yana görülen en büyük arz şoklarından birinin yaşandığına dikkat çeken Bakan Şimşek, Hürmüz Boğazı 'ndaki tıkanıklığın küresel enflasyon ve resesyon riski yarattığını belirtti. Çok uluslu şirketlerin merkezlerini ve küresel teknoloji girişimlerini (start-up) Türkiye 'ye çekmeyi hedeflediklerini belirten Şimşek, transit ticaret hamlesiyle ilgili şunları kaydetti: " Singapur , Hollanda , Hong Kong gibi ülkeler önemli transit ticaret merkezleri ve kendi ürettiklerinden çok daha fazla ticaret yapıyorlar.

Biz de bunu dramatik bir şekilde güçlendiriyoruz. Bir firma transit ticaret yapmak üzere İstanbul Finans Merkezi 'nde faaliyet gösterirse yüzde 100, ülkemizin herhangi bir köşesinde bu faaliyette bulunursa yüzde 95 kurumlar vergisinden istisna olacak." Türkiye'nin güçlü insan kaynağı ve altyapısıyla sanayide önemli bir güç merkezi olduğunun altını çizen Şimşek, imalat sanayisini korumak ve desteklemek için radikal vergi indirimleri planladıklarını açıkladı.

'ŞOKLARI SINIRLADIK'

MECLİS Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulan düzenlemeye göre, standart olarak yüzde 25 uygulanan kurumlar vergisinin, ihracata dayalı imalat yapan firmalar için yüzde 9'a, diğer ihracatçılar için ise yüzde 14'e indirilmesinin hedeflendiğini belirten Şimşek, "Amacımız uluslararası doğrudan yatırımları Türkiye'ye cezbetmek ve Türkiye'nin dış ticaret açığını azaltmaktır" ifadelerini kullandı. Bakan Şimşek, "Cumhurbaşkanımızın yine liderliğinde bütçe imkanlarımız elverdiği için biz dedik ki bu petrol fiyatlarındaki artışın pompa fiyatlarına yansımasını %75 oranında bütçe olarak biz karşılayalım. Yani bizim biliyorsunuz akaryakıt ürünlerinde maktu ÖTV'miz var. Yani fiyatın içinde bir miktar özel tüketim vergisi var. O özel tüketim vergisinden feragat edip Eşel Mobil sistemi üzerinden aslında vatandaşa bu şokun yansımasını sınırladık. Ben size müsaade ederseniz en son rakamları söyleyeyim. Eşel mobil olmasaydı bugün mazot 89,4 lira olurdu burada. Yani yaklaşık 90 liraolacaktı. Halbuki şu anda eşel mobil sayesinde fiyat 72,7 lira, yani 73 lira diyelim. Yani yuvarlıyorum, yani 90 lira olacak olan 1 litre mazot bugünkü küresel fiyatlarda aslında 73 liranın altında bir fiyatla şu anda milletimize arz ediliyor. Benzer şekilde benzinde de benzin fiyatı yani eşel mobil olmasaydı yaklaşık 79 lira olacaktı, şu anda 64,6, 65 lira diyelim. Dolayısıyla dikkat ederseniz yani şokun önemli bir kısmını biz vatandaşlarımıza, Türkiye'de faaliyet gösteren şirketlerimize, sanayicimize, yani esnafımıza yansıtmadık" ifadelerini kullandı.