‘Girişim sermayesi fonlarına 300 milyon dolar aktaracağız’

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yeni dönem fon yatırımları stratejisi kapsamında Bakanlık olarak 300 milyon dolarlık kaynağı girişim sermayesi fonlarına aktaracaklarını, söz konusu kaynağın oluşturacağı kaldıraç etkisiyle 750 milyon dolardan fazla likiditeyi girişim sermayesi ekosistemine kazandıracağını ifade etti. Bakan Kacır, teknolojinin gün geçtikçe hayatta daha büyük yer edindiğini belirterek, "Yapay zekadan biyoteknolojiye, yarı iletken teknolojilerinden kuantum ve siber güvenliğe teknolojinin çeşitli alanlarında yaşanan gelişmeler geleceğin dünyasını şekillendiriyor. Bu yeni dönemde yaşanan köklü değişime teknoloji girişimleri liderlik ediyor" dedi.