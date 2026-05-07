Hükümlüler tarım ve hayvancılıkta çalışacak

CEZA ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü arasında hükümlülerin tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde istihdamı için "Hükümlülerin Topluma Kazandırılması Amacıyla Çalıştırılmalarına Dair İşbirliği Protokolü" imzalandı. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nde yapılan imza törenine, TİGEM Genel Müdürü Hasan Gezginç, törende yaptığı konuşmada, açık cezaevinde bulunan hükümlülerin sosyal hayata kavuşturulması, adaptasyonu ile atıl iş gücünün tarımsal üretime aktarılması için protokol çalışması yaptıklarını söyledi. Gezginç, "Türkiye genelinde 17 işletmemiz var ama hükümlülerin bunların 16'sında çalışabilmeleri, AFAD'ın da desteğiyle barınma ihtiyaçlarının sağlanarak işletmelerimizde profesyonel üretime ve iş gücüne katkı sağlamaları amacıyla bu çalışmayı planlandı" dedi.