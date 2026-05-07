İthal edilen bitkilere ‘Bitki Pasaportu’ şartı

TARIM ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete'de yayımlanan yeni Bitki Karantinası Yönetmeliği, sahada görev yapan denetçilerin yetki alanını genişletirken denetim süreçlerini de köklü biçimde yeniledi. Yeni yönetmelikle GDO denetimi ilk kez bitki karantinası yönetmeliğine girdi. Tohumluklar başta olmak üzere belirli ürünler için GDO analizi zorunlu hale getirilirken GDO ile bulaşık bulunan ürünlerin girişine izin verilmeyeceği açıkça hükme bağlandı. GDO analizleri, Bakanlıkça yetkilendirilmiş laboratuvarlarda gerçekleştirilecek. Öte yandan tüm iş ve işlemlerin Bitki Karantinası Kayıt ve Takip Sistemi (BKKTS) üzerinden yürütülmesi zorunlu hale getirildi. Başvurulardan bildirimlere, uygunluk yazılarından engelleme formlarına kadar tüm süreçler artık bu dijital platform üzerinden yürütülecek.