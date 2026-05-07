KOBİ’lerin çevre dostu üretimine finansman katkısı

SANAYİ ve Teknoloji Bakanlığı Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Samsun, Tokat, Çorum ve Amasya'daki KOBİ'lerin yeşil geçişe konu faaliyetleri için 240 milyon lira destek verecek, bu illerdeki orta-yüksek ve yüksek teknolojili imalat, gıda, turizm, tekstil ile hazır giyim ve akıllı tarım sektörlerinin büyümesi sağlanacak. SoGreen Projesi kapsamında toplam 400 milyon dolar kaynak sağlanacak ve bu kaynak, kalkınma ajansları aracılığıyla 81 ilde yeşil dönüşüm projelerine aktarılacak. Projeyle KOBİ'ler, kooperatifler ve benzeri yapıların sürdürülebilir istihdam oluşturan projeleri desteklenecek. 7 yıl sürecek projeyle mikro, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin yanı sıra birlik ve kooperatif gibi yapıların sürdürülebilir istihdam oluşturan, ekonomik ve sosyal etkisi yüksek yatırımlar desteklenecek.