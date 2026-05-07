KONUT KREDİSİ 2026 | Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! En düşük konut kredisi faiz oranları ne kadar? İl il konut maliyeti hesaplama

Bankacılık uygulamalarına göre konut kredisi taksitlerinin, hane halkı gelirinin yaklaşık yüzde 40'ını aşmaması esas alınırken; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıkladığı ortalama konut fiyatları, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) kredi sınırlamaları ve kamu bankalarının güncel en düşük konut kredisi faiz oranları birlikte değerlendirildi. Yapılan analizde, konut satışlarının en yoğun gerçekleştiği 6 büyük il mercek altına alındı.
İşte şehir şehir ev sahibi olabilmek için gereken minimum gelir düzeyi…
İSTANBUL ZİRVEDE YER ALDI
Türkiye'nin en pahalı konut piyasasına sahip olan İstanbul'da, 100 metrekarelik bir evin ortalama satış fiyatı yaklaşık 7 milyon 940 bin TL seviyesinde bulunuyor.
İlk kez ev alacak vatandaşlar için kredi kullanım oranı, konut değerinin en fazla yüzde 70'i ile sınırlandırılıyor. Bu kapsamda yaklaşık 2 milyon 382 bin TL peşinat gerekirken, kalan 5 milyon 558 bin TL'lik kredi tutarı yüzde 2,64 faiz ve 10 yıl vade ile hesaplandığında aylık taksit 153 bin 460 TL'ye kadar çıkıyor. Bu tabloya göre İstanbul'da ortalama bir konut için gerekli hane geliri yaklaşık 383 bin 650 TL seviyesine ulaşıyor.
ANKARA'DA GELİR ŞARTI 273 BİN TL'Yİ AŞIYOR
Ankara'da ise benzer hesaplamalar farklı bir tablo ortaya koyuyor. Yaklaşık 441 bin TL peşinat sonrası kullanılan 3 milyon 969 bin TL'lik kredi, aylık 109 bin 587 TL taksit yükü oluşturuyor. Bu durumda gerekli minimum hane geliri 273 bin TL'nin üzerine çıkıyor.
İZMİR'DE PEŞİNAT YÜKÜ ARTIYOR
İzmir'de 100 metrekarelik konutların ortalama fiyatı 5 milyon 251 bin TL seviyesinde bulunuyor. Konut bedelinin 5 milyon TL'yi aşması nedeniyle kredi oranı yüzde 80'e kadar çıkarken, yaklaşık 1 milyon 50 bin TL peşinat ödenmesi gerekiyor.
ANTALYA'DA GELİR GEREKSİNİMİ 300 BİN TL'Yİ AŞIYOR
Antalya'da ortalama konut fiyatı 5 milyon 445 bin TL seviyesinde bulunuyor. Yüzde 20 peşinat sonrası kullanılan kredi için aylık taksit 120 bin 272 TL'ye yükselirken, bu durum ev sahibi olabilmek için en az 300 bin 680 TL hane gelirine ihtiyaç duyulduğunu gösteriyor.
MERSİN'DE DAHA DÜŞÜK AMA YİNE YÜKSEK GELİR ŞARTI
Mersin'de 100 metrekarelik bir konutun ortalama satış fiyatı yaklaşık 3 milyon 700 bin TL seviyesinde hesaplanıyor. Yüzde 10 peşinatla kullanılan kredi sonucunda aylık ödeme 91 bin 944 TL'ye ulaşırken, gerekli minimum hane geliri 229 bin 860 TL olarak öne çıkıyor.
BURSA'DA AYLIK ÖDEMELER 100 BİN TL'YE YAKLAŞIYOR
Bursa'da ortalama konut fiyatı 3 milyon 930 bin TL seviyesinde bulunuyor. Aynı faiz ve vade koşullarıyla hesaplandığında aylık kredi taksiti 97 bin 659 TL'ye çıkarken, bankaların kabul ettiği minimum hane geliri 244 bin 147 TL seviyesinde değerlendiriliyor.