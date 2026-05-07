Küresel enflasyonda petrol baskısı

PETROL fiyatlarındaki artışın küresel enflasyon üzerinde doğrudan baskı oluşturarak para politikalarında belirleyici etkiler yaratacağı öngörülüyor. Fiyatlardaki her 10 dolarlık yükselişin küresel enflasyonu yüzde 0,2 yukarı çekmesi bekleniyor.Orta Doğu'da tırmanan jeopolitik gerilimlerin stratejik enerji rotalarını etkilemesi, küresel ekonomide arz güvenliği riskini gündeme getirdi. Analistler, dünyanın en kritik enerji geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyat belirsizliklerinin sürmesi halinde Brent petrolün varil fiyatının kısa vadede 150 dolar seviyesine tırmanabileceği uyarısında bulunuyor. Arzın tamamen kesilmesi senaryosunda ise fiyatların tarihte görülmemiş 200 dolar seviyesine ulaşabileceği tahmin ediliyor.