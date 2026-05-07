OECD, Türkiye’nin potansiyeline dikkati çekti

OECD Ticaret ve Tarım Direktörü Marion Jansen, "Farklı bölgelerden gelen kritik minerallerin lojistiğini ve transit geçişini kolaylaştırma açısından Türkiye son derece elverişli bir konuma sahip. Türkiye, Asya, Afrika ve Avrupa arasında yer alıyor ve bu nedenle olağanüstü bir ticaret merkezi" dedi. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü Ticaret ve Tarım Direktörü Jansen, kritik mineraller ve Türkiye'nin bu alandaki konumuna ilişkin soruları yanıtladı. Jansen, Türkiye'nin küresel kritik minerallerin tedarikindeki konumuna dikkati çekerek, "Türkiye, kritik mineraller alanında halihazırda önemli bir aktör. Özellikle bor gibi önemli bir ürünün tedarikçisi konumunda ve bir dizi nadir toprak elementinde de önemli rezervlere sahip. Türkiye, daha fazla yatırımın yapılabileceği ve çeşitlendirme sürecinde rol üstlenebilecek ülkeler arasında" dedi.