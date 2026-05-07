Orta Doğu etkisi: Altın ve gümüş rekora mı koşuyor? İşte güncel fiyatlar...

Orta Doğu gerginliğinde yumuşama sinyallerinin gelmesi ve petrol fiyatlarına ilişkin endişelerin azalmasıyla altın fiyatları da değişti. Gram altın, gram gümüş ne kadar oldu? İşte en güncel altın fiyatları….
ALTIN DEĞER KAZANDI
Altın, perşembe gününe yüzde 3 artışla 4.700 dolardan başladı. ABD ile İran arasındaki ilişkilerin düzeleceğine dair umutlarla beraber petrol fiyatları geriledi. Böylelikle enflasyon endişeleri azaldı.
Haber akışında ABD'nin Pakistanlı arabulucular aracılığı ile çatışmayı resmen sona erdirmeyi ve Hürmüz Boğazı'nın kademeli olarak yeniden açılmasını sağlamayı amaçlayan tek sayfalık bir mutabakat zaptı gönderdi.
Tahran'ın zapta gelecek günlerde bir cevap vermesi bekleniyor. Petrol fiyatlarındaki gerileme ve enflasyon endişelerinin azalmasıyla merkez bankalarının yüksek faiz uygulayacağı beklentileri azaldı.
GÜMÜŞ YENİDEN YÜKSELİŞE GEÇTİ
Gümüş, önceki seansta %6'dan fazla değer kazandıktan sonra perşembe günü ons başına 77 doların üzerine çıktı. Gram gümüş ise 113,08 liradan işlem görüyor.
Öte yandan altın, ABD dolarının zayıflaması ve jeopolitik risk priminin azalmasıyla desteklendi. ABD doları ve ham petrol fiyatları geriledi; doların zayıflaması, diğer para birimlerini elinde bulunduranlar için dolar fiyatlı metalleri daha ucuz hale getirdi.
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN
ALIŞ: 6.841,78
SATIŞ: 6.842,67
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 11.133,00
SATIŞ: 11.238,00
TAM ALTIN
ALIŞ: 43.706,94
SATIŞ: 44.565,92
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 44.375,00
SATIŞ: 44.712,00