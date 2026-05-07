Haberler Ekonomi Orta Doğu etkisi: Altın ve gümüş rekora mı koşuyor? İşte güncel fiyatlar...

ABD-İran anlaşmasına dair artan umutlar sonrasında altın yüzde 3'ten fazla yükselerek 4 bin 700 dolara yaklaştı. Petrol fiyatlarındaki gerileme piyasalardaki risk iştahını artırdı. Gelişmelerle beraber altın ve gümüş fiyatları da değişti. Gram altın ve gram gümüş fiyatları ne kadar oldu? Altın almalı mı, satmalı mı? Cumhuriyet altını ne kadar? İşte detaylar…

Orta Doğu gerginliğinde yumuşama sinyallerinin gelmesi ve petrol fiyatlarına ilişkin endişelerin azalmasıyla altın fiyatları da değişti. Gram altın, gram gümüş ne kadar oldu? İşte en güncel altın fiyatları….

ALTIN DEĞER KAZANDI

Altın, perşembe gününe yüzde 3 artışla 4.700 dolardan başladı. ABD ile İran arasındaki ilişkilerin düzeleceğine dair umutlarla beraber petrol fiyatları geriledi. Böylelikle enflasyon endişeleri azaldı.

Haber akışında ABD'nin Pakistanlı arabulucular aracılığı ile çatışmayı resmen sona erdirmeyi ve Hürmüz Boğazı'nın kademeli olarak yeniden açılmasını sağlamayı amaçlayan tek sayfalık bir mutabakat zaptı gönderdi.

Tahran'ın zapta gelecek günlerde bir cevap vermesi bekleniyor. Petrol fiyatlarındaki gerileme ve enflasyon endişelerinin azalmasıyla merkez bankalarının yüksek faiz uygulayacağı beklentileri azaldı.

GÜMÜŞ YENİDEN YÜKSELİŞE GEÇTİ

Gümüş, önceki seansta %6'dan fazla değer kazandıktan sonra perşembe günü ons başına 77 doların üzerine çıktı. Gram gümüş ise 113,08 liradan işlem görüyor.

Öte yandan altın, ABD dolarının zayıflaması ve jeopolitik risk priminin azalmasıyla desteklendi. ABD doları ve ham petrol fiyatları geriledi; doların zayıflaması, diğer para birimlerini elinde bulunduranlar için dolar fiyatlı metalleri daha ucuz hale getirdi.



GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

ALIŞ: 6.841,78

SATIŞ: 6.842,67

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 11.133,00

SATIŞ: 11.238,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 43.706,94

SATIŞ: 44.565,92

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 44.375,00

SATIŞ: 44.712,00

