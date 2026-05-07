Tarih ve rakam verdi! İslam Memiş'ten altın için 'fırsat' açıklaması!

Jeopolitik risklerle sert düşüşe geçen altın fiyatları barış umuduyla yeniden yükselişe geçti. Ons altın 4.750 doları zorlarken gram altın ise 6.900 TL seviyesine yükseldi.
Finans analisti İslam Memiş, A Haber'de ekranlarında olası ABD-İran anlaşması durumunda altın fiyatlarına yönelik beklentisini açıkladı.
Yatırımcıların merakla beklediği "Altın ne zaman yükselecek?" sorusuna yanıt veren Memiş, gram altın ve ons altın için dudak uçuklatan yeni hedefler belirledi.
GRAM ALTINDA YENİ REKORLAR KAPIDA MI?
Piyasalardaki mevcut durumu değerlendiren İslam Memiş, gram altın için beklentilerinde bir değişiklik olmadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "Mayıs ayında 7.000 lira seviyesinin üzerinde yerleşen; Temmuz ve Ağustos aylarında 8.000 TL seviyesinin üzerinde yerleşen bir gram altın beklemeye devam ediyoruz".
Memiş, ons altın tarafında ise küresel anlaşmaların önemine dikkat çekerek, "Yıl sonuna kadar ons altın tarafında 5.880 dolar seviyesi ile alakalı öngörümüz geçerli" dedi.
MERKEZ BANKALARI YENİDEN ALTIN ALIMINA BAŞLADI
Dünya genelinde merkez bankalarının altına olan ilgisinin fiyatları canlı tuttuğunu belirten Memiş, küresel bir strateji değişimine işaret etti. Memiş, "Merkez bankalarının tam 244 ton altın aldığını gözlemliyoruz. Bu çok ciddi bir gelişme" diyerek durumun vahametini ortaya koydu. Bu talebin arkasındaki temel nedeni ise şu sözlerle açıkladı:
"Çünkü bu savaş sürecinde dünya dolardan uzaklaşıyor; bizim için önemli olan veri bu aslında. Ülkelerin özellikle doları terk etmesi, altını tercih etmesi de önemli bir gelişme."
KAPALIÇARŞI'DA İŞÇİLİK FARKLARI KAPANDI AMA BOMBOŞ
Piyasada yaşanan arz sıkıntısının sona erdiğini ve piyasanın şu an sakin olduğunu ifade eden ünlü analist, "Geçen ay böyle bir furya vardı. Altın fiyatlarında yaşanan sert düşüşle birlikte bayram sonrasına tekabül etmişti; herkes altına yöneldi. Piyasalarda hazırlıksız yakalandığı için; rafineriler, darphane hazırlıksız yakalandığı için işçilikler gelmişti. Piyasada altın kalmamıştı ve iki hafta boyunca bu devam etmişti. Bugüne baktığımız zaman Kapalıçarşı bomboş. O işçilik farkları kapandı; 9.000 dolar işçilikler vardı, şimdi 300-350 dolara kadar geriledi. Hem fiyat ucuz hem işçilik yok hem de piyasada altın bol" şeklinde konuştu.
HER DÜŞÜŞ BİR FIRSAT
Düğün yapacaklara ve altın borcu olanlara seslenen Memiş, mevcut seviyelerin bir fırsat olabileceğini belirterek, "Ocak ayına kıyasla 10 gramlık bir bilezik bugün 10.000 TL gerilemiş durumda. Çeyrek altında da yaklaşık 900 lira bir gerileme var. Dolayısıyla bunları da biz fırsat olarak görüyoruz" dedi.
"VARLIKLARINIZI EMANET ETMEYİN"
Piyasadaki risklere karşı vatandaşları sert bir dille uyaran İslam Memiş, finansal güvenlik konusunda şu çağrıda bulundu:
"Birikimleri, varlıkları lütfen kimseye emanet etmeyin. Emanet ettiğiniz bütün varlıklar bir sabah buhar olabilir. Piyasa puslu, karanlık; o emanet bıraktığınız varlıklarla kumar oynuyorlar."
EV ARABA SATIP ALTIN ALINIR MI?
Son olarak "zengin olma" hırsıyla hareket eden yatırımcıları uyaran Memiş, finansal okuryazarlığın önemine değindi: "Altın sizi servet sahibi yapan, altın sizi zenginleştiren bir emtia değildir. Altın rezerv paradır, uzun vadeli bir yatırım aracıdır ve enflasyona karşı diğer enstrümanlara kıyasla en fazla koruyan bir yatırım aracıdır. Arabanı sat, evini sat, altın al... Böyle bir şey zaten mantık olarak mümkün değil. Zengin olacağım algısıyla kredi kartı taksidiyle altın yatırımı yapan zarar eder" diyerek sözlerini noktaladı.
GÜMÜŞTE BÜYÜK FIRSAT KAPIDA MI?
Piyasalarda gümüş TL (06 Mayıs 2026 tarihinde alış: 109 satış 115) seviyelerinde ilerlerken Türkiye'de gümüşün hak ettiği değeri görmediğini ve bu konuda 6 yıldır mücadele ettiğini belirten İslam Memiş, "Türkiye'de sürekli altın konuşuluyor ama gümüş tarafında ne teşvik var ne de yastık altındaki gümüşlerin ekonomiye kazandırılması hamlesi var. Oysa gümüş; güneş panellerinde kullanılan, tıp alanında mikrop ayırıcı özelliği olan, yağmur bombalarında kullanılan stratejik bir emtiadır" ifadelerini kullandı.
Çin'in Ocak ayında gümüş ithalatına yasak getirdiğini hatırlatan Memiş, "Rusya dünyada bir ilki yaparak gümüşü rezerv para olarak kasalarına aldı ve tanıdı. Muhteşem bir hamle yaptı. Geçen yıl altın yüzde 110 kazandırırken gümüş yüzde 200 kazandırdı. 5-6 yıldır birincilik altında değil, gümüştedir" sözleriyle gümüşün altını tahtından ettiğini aktardı.
YATIRIMCIYA YÜZDE 100 KAZANMA FORMÜLÜ
İslam Memiş, "Piyasanın normalleşmesi için değerini takip etmek, aynı eş değerde olmak lazım. Ancak önümüzdeki dönemlerde, aylarda veya yıllarda tekrar Darphane sertifikası ile Kapalıçarşı piyasası arasında yüzde 200'lük, yüzde 100'lük bir fark oluşursa, bu sefer yatırımcı buradakini satıp nakitini alıp tekrar Kapalıçarşı piyasasından fiziki olarak altınını koyabilir ve oradaki yüzde 100 getiriyi cebine koyabilir" sözleriyle yatırımcıyı uyardı.