TCMB Başkanı Karahan: Altın rezervimiz 732 ton

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yurtdışı yokların dezenflasyon sürecine etkilerini minimize edeceklerini belirtti. 36 milyar doları net olmak üzere 171 milyar dolar rezerv bulunduğunu belirten Karahan, altın rezervinin de 732 ton olduğunu ve bunun yüzde 75'nin Türkiye'de bulunduğunu açıkladı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Karahan yurt dışı kaynaklı şoklarla baş etmenin görevleri olduğunu belirterek "Merkez Bankası olarak bizim görevimiz bu şokların dezenflasyon sürecine etkilerini minimize etmek, en aza indirmek. Son dönem gerçekleşmelerin orta vadeli enflasyon görünümü üzerindeki yansımaları bizim para politikası duruşumuzla şekillenecek. Savaş dezenflasyon sürecini olumsuz etkilese de kararlılığımızı değiştirmiyor" dedi.

'FAİZİ SABİT TUTUYORUZ'

DÖVİZ müdahalelerine de değinen Karahan, TCMB olarak olası şoklara karşı gerekli döviz likiditesini bulundurmak amacıyla rezerv tuttuklarına vurgu yaparak, "2025 yılı başında 155 milyar dolar seviyesinde olan brüt rezervlerimiz 24 Nisan 2026 tarihi itibarıyla 171 milyar dolar seviyesinde. Net de 36 milyar dolar" dedi. Karahan, 2026 yılı için hâlen pozitif büyüme öngördüklerini söyledi. Dünya ülkelerinde faiz indiriminde beklentilerin bozulduğuna dikkat çeken Karahan, "enflasyon üzerindeki hem belirsizlik ortamı, savaşın yarattığı belirsizlik ortamını da göz önünde bulundurarak, sabit tutarak devam ediyoruz" dedi. Karahan, cari açığın 2026 yılında da millî gelire oran olarak tarihsel ortalamalarının altında seyredebileceğini dile getirdi.