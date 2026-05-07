Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi Ankara’da yapılacak

TÜRKİYE Rüzgar Enerjisi Kongresi (TÜREK 2026), 12-13 Mayıs'ta Ankara'da düzenlenecek. Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliğinden (TÜREB) yapılan açıklamaya göre kongrede, enerji politikalarından yatırım iklimine, küresel işbirliklerinden sektörün geleceğine uzanan geniş bir çerçevede rüzgar enerjisinin bugünü ve yarını ele alınacak. 15'inci yılında "Yarının Güvencesi Rüzgarın Enerjisi" mottosuyla düzenlenecek TÜREK 2026'da 2 gün boyunca rüzgar enerjisinin arz güvenliği, dış politika ve ekonomik dayanıklılık açısından stratejik bir unsur olduğu vurgulanacak. Kongrenin öne çıkan başlıklarından biri olan "Büyükelçiler Oturumu", farklı ülkelerin temsilcilerini bir araya getirecek. Oturumda, rüzgar enerjisinin küresel diplomasi, enerji arz güvenliği ve bölgesel işbirlikleri üzerindeki rolü çok boyutlu şekilde tartışmaya açılacak.