Yenilenebilir enerji, hidrojen üretiminde avantaj sağlıyor

YEŞİL Hidrojen Üreticileri Derneği Başkanı Yusuf Günay, spot elektrik piyasasında fiyatların sıfıra kadar düştüğü dönemlerin, elektriğin katma değerli bir ürün olan hidrojene dönüştürülmesi açısından önemli bir fırsat sunduğunu dile getirdi. Günay, Antalya'da hidrojen teknolojileri alanında Türkiye'nin stratejik avantajları ve hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Martta İngiltere'ye gerçekleştirdikleri ziyaretteki gözlemlerini paylaşan Günay, sanayi devriminin başladığı bölgelerde artık hidrojen devriminin yükseldiğini ifade etti.