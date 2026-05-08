Diyanet’ten evlenecek çiftlere 500 bin liralık destek

DİYANET İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Türkiye Diyanet Vakfınca (TDV) hayata geçirilen "İki İnsan Bir Hayat" projesinin tanıtım toplantısında konuştu. Ailenin korunması ve gençlerin evlilik yolunda desteklenmesi amacıyla başlatılan projenin detaylarını paylaşan Arpaguş, 300 genç çifte 500 bin lira tutarında evlilik desteği sağlayacaklarını bildirdi. Projenin temel amacının özellikle yardıma muhtaç gençlere el uzatmak olduğunu belirten Arpaguş, "Çevrim içi olarak planlanan 'Evlilik Okulu Seminerleri' başlatılacak" dedi. Proje kapsamında destek almaya hak kazanan çiftlerin 1 Haziran-30 Eylül 2026 tarihleri arasında müftülüklerde gerçekleştirilecek resmi nikâhlarının ardından 500 bin lira tutarındaki çeyiz desteğinden faydalanacak. Bu kapsamda Ocak'ta açılan başvurular ve destekten yararlanacak genç sayısı belli oldu. 300 genç 500 bin liralık destekten yararlanacak.