GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 8 MAYIS | Yola çıkacaklar dikkat! Benzin ve motorinde yeni tabela: İstanbul, İzmir, Ankara akaryakıt fiyatları...

8 Mayıs 2026 Cuma günü akaryakıt fiyatları, küresel petrol piyasalarındaki dalgalanma ve döviz kurundaki hareketliliğin etkisiyle araç sahiplerinin yakın takibinde kalmayı sürdürüyor. Hafta başında gelen zamların ardından benzin ve motorin litre fiyatları birçok şehirde yeni seviyelere yükselirken, “yeni bir zam ya da indirim var mı?” sorusu yeniden gündemin merkezine yerleşti. Brent petrol fiyatlarındaki oynak seyir ve iç piyasadaki maliyet artışları, akaryakıt tabelalarını doğrudan etkilerken, özellikle büyükşehirlerde fiyatların kritik eşiklere dayandığı görülüyor. Peki, 8 Mayıs 2026 itibarıyla akaryakıtta son durum ne? Güncel benzin ve motorin fiyatları ne kadar, yeni bir fiyat değişikliği bekleniyor mu? İşte detaylar…

Akaryakıt fiyatları 8 Mayıs 2026 Cuma günü de araç sahiplerinin en çok takip ettiği konular arasında yer alıyor. Hafta içerisinde benzin ve motorin gruplarına yansıyan zamların ardından gözler yeniden pompa fiyatlarına çevrilmiş durumda. Küresel piyasalarda Brent petrol fiyatlarında görülen dalgalanmalar ve döviz kurundaki yükseliş eğilimi, Türkiye'de akaryakıt tabelalarını doğrudan etkiliyor.

Bu gelişmelerle birlikte sürücüler, "Benzin ve motorine yeni bir zam ya da indirim var mı?" sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor. Enerji piyasasından gelen son sinyaller, özellikle büyükşehirlerde litre fiyatlarının kritik seviyelere yaklaştığını gösteriyor. Peki, 8 Mayıs 2026 itibarıyla akaryakıt fiyatlarında son tablo nasıl şekillendi? Detaylar…

MOTORİN (MAZOT), BENZİN FİYATLARI NE KADAR?

Benzinin litre fiyatına 8 Mayıs Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 2,74 lira indirim yapıldı. Eşel mobil nedeniyle bu indirim akaryakıt pompalarına 69 kuruş olarak yansıdı.

8 MAYIS GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 63.94 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 71.72 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 34.99 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 63.80 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 71.58 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 34.39 TL


İzmir'de benzin litre fiyatı: 65.19 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı: 73.11 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı: 34.79 TL

Ankara'da benzin litre fiyatı: 64.91 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı: 72.84TL

Ankara'da LPG litre fiyatı: 34.87 TL

