Mobilde tarihi performans fiberde rakipsiz liderlik

TÜRK Telekom, dijital geleceğin inşası için faaliyetlerine ve yatırımlarına aralıksız devam ediyor. 2026 yılı birinci çeyrek finansal ve operasyonel sonuçlarını açıklayan Türk Telekom, sağlam gelir ve operasyonel verimlilik ile desteklenen FAVÖK performansını güçlü karlılık ile tamamlarken; 5G yatırımları ve mobil segmentteki tarihi çeyrek performansıyla 2026'ya hızlı başladı.

YILA GÜÇLÜ BİR GİRİŞ

TÜRK Telekom'un konsolide gelirleri birinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 8,7 artışla 64,9 milyar TL'ye ulaştı. FAVÖK'ü yıllık bazda artarak 27,4 milyar TL'ye yükselen Türk Telekom'un, FAVÖK marjı ise yüzde 42,3 oldu. Türk Telekom'un, net karı yıllık bazda yüzde 55,6 artışla 10,5 milyar TL'ye ulaştı. Son beş yıldır sektörünün yatırım lideri olan Türk Telekom, 2026'nın ilk çeyreğinde bir önceki yıla göre yüzde 70,3 artışla 17 milyar TL'lik yatırım gerçekleştirdi. Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, "Türkiye'nin dijital geleceğinin mimarı olarak 5G'nin kullanıma sunulduğu 2026 yılına her anlamda güçlü bir giriş yaptık. Türkiye'nin dijital omurgasını güçlendirme vizyonumuz kapsamında sabit hat imtiyaz uzatım sürecini ve 5G'ye geçiş süreçlerini başarıyla tamamlayarak lider konumumuzu pekiştirdik. Ülkemizin her köşesine yayılan yatırımlarımız ile dijital dönüşüme öncülük etmeyi sürdüreceğiz" dedi.