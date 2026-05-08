‘Savaş, süreci etkilese de kararlılığımızı değiştirmiyor’

MERKEZ Bankası Başkanı Fatih Karahan, dün yaptığı konuşmada önemli konulara değindi. Karahan, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası olarak temel önceliğimiz fiyat istikrarını sağlamak. Savaş dezenflasyon sürecini etkilese de kararlılığımızı değiştirmiyor. Sıkı para politikasıyla, son dönemde enflasyonda gözlenen bozulmanın orta vadeli görünümü bozmasına izin vermeyeceğiz. Likidite gelişmelerine bağlı olarak ters swap işlemlerini ihtiyaç olması halinde kullanabileceğimiz bir araç olarak koruyoruz" ifadelerini kullandı.