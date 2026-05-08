‘Savunma sanayiini dönüşümün motoru olarak görüyoruz’

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanlığı standında gazetecilere yaptığı açıklamada, savunma sanayisinin kendileri için en kritik sektör olduğunu ifade etti. Şimşek, savunma sanayisinin güçlü şekilde destekledikleri sektörlerden olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Savunma sanayisini gelecekte sanayide dönüşümün motoru olarak görüyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bugün ülkemizin tehditlere karşı caydırıcılığını artırmak üzere bir savunma sanayi ekosistemini güçlü şekilde inşa etmiş durumdayız. Ama bizim için değerli olan önemli bir ihracat kalemi olması. 90'lı yıllarda Türkiye, dünyanın en büyük ilk 5 ithalatçısı arasındaydı, bugün dünyanın en büyük ilk 11'inci ihracatçısı, inşallah yakında ilk 10'a girer" dedi.