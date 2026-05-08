Türkiye’ye zenginler göçü bekleniyor

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi. Maddeye eklenen hükme göre sanayi sicil belgesine haiz ve fiilen üretim faatiyle iştigal eden kurumlar ile zirai üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumların münhasıran bu üretim faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlarına yüzde 12.5 indirim yapılacak. Türkiye'ye yeni yerleşen ve son 3 yılda Türkiye'de mükellefiyeti bulunmayan gerçek kişilerin, yurt dışından elde ettikleri kazanç ve iratlar 20 yıl boyunca gelir vergisinden müstesna tutulacak. Bu düzenlemeye ilişkin Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İsmail İlhan Hatipoğlu "zenginler göçü bekliyoruz" ifadesini kullandı.

