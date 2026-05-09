Bayram tatilinde 180 milyar liralık seyahat hacmi bekleniyor

KURBAN Bayramı tatilinin uzatılması turizmde hareketliliği artırırken bayram döneminde seyahat hacminin 180 milyar liraya ulaşması bekleniyor. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Tatilin uzun olması iç pazardaki hareketliliğin biraz daha öne çekilmesine imkan sağlıyor" dedi. Öte yandan Kurban Bayramı'na sayılı günler kala memlekete ya da tatil beldesine gitmek için otobüs bileti almaya hazırlananlar, yüzde 20 zamla karşılaşabilir. Otobüsçüler, bayram öncesi otobüs bilet fiyatlarına zam talep ediyor. İzmir Çeşme'de ise bölgedeki mevcut doluluk oranlarının bayram haftasında yüzde 100'e ulaşması beklenirken, sektör temsilcileri tüm hazırlıklarını tamamladıklarını açıkladı.