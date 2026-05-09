Emeklilere ÖTV’siz araç fırsatı! İşte marka ve modeller...

Emekliye ÖTV'siz araç düzenlemesi 2026 yılıyla birlikte yeniden gündemin en çok konuşulan başlıkları arasına girdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülen yeni düzenlemeler sonrası milyonlarca emekli, "Emeklilere ÖTV muafiyetli araç hakkı verilecek mi, yasa çıktı mı?" sorularına yanıt aramaya başladı.
Yeni düzenleme kapsamında, vergiler dahil satış bedeli 2 milyon 873 bin 900 TL'nin altında kalan binek otomobil, panelvan, pick-up ve arazi taşıtı, ATV, jeep, steyşın vagon gibi araçlar muafiyet listesinde yer alıyor.
Ayrıca bu araçların 2 bin 800 metreküp veya altında motor silindir hacmine sahip olması gerekiyor.
KİMLER YARARLANABİLİR?
Teklife göre bu düzenleme tüm emeklileri kapsamıyor. 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamında esnaf veya sanatkâr statüsünde olanlar.
5510 sayılı Kanun'un 4/1b maddesi (Bağ-Kur) kapsamında yaşlılık aylığı alan emekliler. Buna göre SSK (4/1a) emeklileri yani işçi emeklileri ve memur emeklileri (Emekli Sandığı) kapsam dışında kalıyor.
Bazı haberlerde çiftçi veya tarım Bağ-Kur emeklileri (ÇKS'ye en az 10 yıl kayıtlı ve yoksulluk sınırının altında maaş alanlar) da ayrıca belirtilse de, teklif esas olarak esnaf ve sanatkâr Bağ-Kur emeklilerine odaklanıyor.
MARKA VE MODELLER
En az yüzde 40 yerli olması şartı nedeniyle Togg T10X ve T10F, Fiat Egea Sedan ve Egea Cross, Renault Clio, Megane Sedan ve Duster, Toyota Corolla, Corolla Hybrid ve C-HR, Hyundai i20 ve Bayon alınabiliyor.