Fahiş site aidatlarına yargıdan yasal fren

AİDAT zamlarında site yönetimlerinin keyfi karar almasını önleyecek olan düzenleme TBMM'de kabul edildi. Tapu, imar, TOKİ ve site yönetimlerinde kapsamlı değişiklikler içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Düzenlemeyle site aidatlarındaki keyfi artışların önüne geçilecek. Kanunla, yöneticinin görevleri, aidat ve toplanacak avans tutarlarının belirlenmesine yönelik yeni düzenlemelere gidildi. Yöneticiler, ana gayrimenkulün genel yönetim işleriyle korunma, onarım, temizlik gibi bakım işleri ve asansör ve kalorifer, sıcak ve soğuk hava işletmesi ve sigorta için yönetim planında gösterilen zamanda, eğer böyle bir zaman gösterilmemişse, her takvim yılının ilk ayı içinde, kat maliklerinden işletme projesi onaylanıncaya kadar avansın toplanmasından sorumlu olacak. Yöneticinin toplayacağı avans miktarının kat malikleri kurulunca onaylanması zorunlu olacak.