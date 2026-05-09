MOTORİNE BÜYÜK İNDİRİM 9 MAYIS | Yola çıkacaklar dikkat! Akaryakıt fiyatlarında son durum ne? Benzin, LPG ne kadar oldu?

Araç sahiplerinin yakından izlediği akaryakıt fiyatlarında son gelişme motorin tarafında yaşandı. Bu gece itibarıyla motorine indirim yapıldı. İşte 9 Mayıs güncel fiyat listesi…

Motorin, benzin ve otogaz fiyatları araç sahipleri tarafından yakından izlenmeye devam ediyor. 28 Şubat'ta Orta Doğu'da başlayan gerilim enerji piyasalarını da etkilemişti. Hürmüz Boğazı'na ilişkin endişeler ve petrol fiyatlarındaki yükselişin ardından akaryakıtta peş peşe zamlar gündeme gelmişti. İşte güncel akaryakıt fiyatları…

BENZİNE İNDİRİM GELDİ

Eşel mobil sistemi ile tabelaya yansıyan zamlar kontrol altına alınmaya çalışılmıştı. Son olarak ise bu hafta hem benzine hem de motorine indirim geldi. Benzine geçtiğimiz günlerde 68 kuruş indirim gelmişti.

MOTORİN 70 TL'NİN ALTINA DÜŞTÜ

Bu gece yarısı itibarıyla motorine indirim geldi. Motorine, 7 TL 20 kuruş indirim hesaplandı. Bu tutarın, 1 TL 62 kuruşu ÖTV'ye kesildi. Kalan 5 TL 58 kuruşu tabelaya yansıtıldı.

İŞTE 9 MAYIS GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL

AVRUPA YAKASI
Benzin: 63,81 TL
Motorin: 66,25 TL
LPG: 33.89 TL

ANADOLU YAKASI
Benzin: 63,67 TL
Motorin: 66,11 TL
LPG: 33.29 TL

İZMİR

Benzin: 65.06 TL
Motorin: 67,65 TL
LPG: 33.69 TL

ANKARA

Benzin: 64,78 TL
Motorin: 67,38 TL
LPG: 33.87 TL

