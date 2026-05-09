Nisan ayında en çok BIST 100 kazandırdı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK) Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları Nisan 2026 verisini açıkladı. Buna göre, nisan ayında aylık en yüksek reel getiri BIST 100 endeksinde oldu. Aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 4,05, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 3,04 oranlarıyla BIST 100 endeksinde gerçekleşti. BIST 100 endeksi, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 2,16, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 1,00 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.