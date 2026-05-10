SGK'dan 'analık ödeneği' açıklaması: Süre uzatıldı, şartlar kaldırıldı!

1 Mayıs 2026 tarihi itibariyle devam eden raporlar için herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın 8 haftalık ödeme otomatik olarak yapılacaktır. 16 Ekim 2025 tarihi itibariyle doğum yapan ve raporu 1 Mayıs 2026 tarihinden önce sonlanan anneler için ise işverenlerinin Kurumumuza yapacakları bildirime istinaden 8 haftalık ödeme yapılacaktır.

Konuyla ilgili sistemsel güncellemeler devam etmektedir. Annelerin söz konusu haktan yararlanabilmeleri için raporlarını uzatmak amacıyla sağlık hizmet sunucularına veya Kurumumuza ayrıca başvuru yapmalarına gerek bulunmamaktadır"