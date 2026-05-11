BAYRAM MESAİ ÜCRETİ 2026 | Bayramda çalışanlara müjde! Asgari ücretlinin cebine girecek ödeme belli oldu

Kurban Bayramı yaklaşırken milyonlarca emekli ikramiye ve maaş ödeme takvimini merak ediyor. Özel sektör çalışanları ise 4,5 günlük bayram tatilinde görev yapmaları halinde alacakları mesai ücretini hesaplamaya başladı. Bayram mesaisinde çift yevmiye uygulaması nasıl işliyor, çalışanlar ne kadar ek ödeme alacak, emekli ikramiyeleri ve maaşlar hangi tarihte hesaplara yatırılacak? Tüm ayrıntılar İŞ'İN DOĞRUSU'nda…

BAYRAM MESAİSİ NASIL HESAPLANIR?

Dini ve resmi bayramlarda çalışanlara ödenen ekstra ücrete bayram mesaisi denir. Mesai ücreti, iki yevmiye yani günlük ücretin iki katı olarak hesaplanıyor. Çalışanın aylık brüt maaşı 30'a bölünür ve günlük brüt ücret hesaplanır. Günlük brüt ücret 2 ile çarpılır ve bayram mesai ücreti ortaya çıkar.

ASGARİ ÜCRETLİNİN MESAİ ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

2026 yılında brüt asgari ücreti tutarı 33.030 TL olarak belirlendi. Bu tutarın 30 güne bölünmesiyle bir günlük mesai ücreti 1.101 TL olarak hesaplanır. Bayram mesaisi ücreti, normal mesai ücretinin iki katı olarak ödendiği için önümüzdeki bayramda bir gün çalışana 1.101 TL'lik normal yevmiyesine, 1.101 TL ek bayram mesaisi ödemesi yapılır. Kurban Bayramı arife günü dahil edildiğinde 4.5 gün resmi tatil söz konusu. Kurban Bayramı boyunca çalışması durumunda personele tam maaşının yanı sıra 5 bin 505 TL ek ödeme yapılacak.