EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI 2026 | Milyonları ilgilendiriyor! Emekli banka promosyonları güncellendi: Ödemeler 82 bin TL'yi aştı

2026 Mayıs ayında bankalar, emekli maaşı müşterilerini kazanmak için promosyon kampanyalarını güncellemeyi sürdürürken rekabet de hız kazandı.

Maaşını başka bankaya taşıyan emeklilere sunulan nakit promosyonlar ve ek avantajlarla toplam ödeme tutarları dikkat çekerken, en yüksek emekli promosyonunu veren bankalar da merak konusu oldu. İşte banka banka güncel promosyon tutarları…

AKBANK

Akbank, SGK emekli maaşını bankaya taşıyan veya mevcut promosyon taahhüdünü yenileyen müşterilerine yönelik yeni kampanyasını duyurdu. Kampanya kapsamında emeklilere toplamda 82.500 TL'ye varan fayda paketi sunuluyor.

1–31 Mayıs 2026 tarihleri arasında geçerli kampanyada, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri maaşlarını 3 yıl boyunca Akbank'tan alma taahhüdü vererek 20.000 TL'ye kadar nakit promosyondan yararlanabiliyor.

Ek olarak kampanya kapsamında %0 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL'ye kadar kredi imkânı sağlanırken, Akbank vadesiz hesap, Axess veya Wings kredi kartı üzerinden verilen ilk 5 otomatik fatura talimatı için fatura başına 500 TL olmak üzere toplamda 2.500 TL ek ödül veriliyor. Ayrıca davet kodu ile mobilden Akbanklı olup maaşını taşıyan her emekli yakın için 10.000 TL'ye varan ek kazanç fırsatı sunuluyor.

Bu kapsamda toplam nakit ödül tutarı 32.500 TL'ye kadar çıkarken, kampanyaya katılan emekliler Eşya Güvence Sigortası hizmetinden de indirimli olarak faydalanabiliyor.

Maaş aralıklarına göre toplam promosyon tutarları ise şöyle belirleniyor:

0 – 9.999 TL: 8.250 TL'ye varan promosyon

10.000 – 14.999 TL: 13.250 TL'ye varan promosyon

15.000 – 19.999 TL: 16.750 TL'ye varan promosyon

20.000 TL ve üzeri: 20.000 TL'ye varan promosyon

KUVEYT TÜRK

Kuveyt Türk, emeklilik maaşını bankaya taşıyan müşterilerine yönelik yeni promosyon kampanyasını duyurdu. Kampanya kapsamında emeklilere 27.500 TL'ye varan promosyon ödemesi ve ek avantajlar sunuluyor.

Banka tarafından yapılan açıklamaya göre, emekliler maaşlarını Kuveyt Türk'ten almaları halinde 24.000 TL'ye kadar promosyon için başvuru yapabiliyor. Ek koşulların sağlanması durumunda ise toplam promosyon tutarı 27.500 TL'ye kadar çıkabiliyor.

Kampanya kapsamında kredi kartı kullanımı ve otomatik fatura talimatı gibi ek işlemler için de ilave promosyonlar sağlanıyor. Böylece emeklilere hem nakit hem de ek avantajlarla desteklenen bir paket sunuluyor.

Maaş aralıklarına göre belirlenen toplam promosyon tutarları ise şöyle:

10.000 TL'ye kadar maaş alanlar: 13.500 TL'ye varan toplam promosyon

10.000 – 15.000 TL arası maaş alanlar: 19.500 TL'ye varan promosyon

15.000 – 20.000 TL arası maaş alanlar: 23.500 TL'ye varan promosyon

20.000 TL ve üzeri maaş alanlar: 27.500 TL'ye varan promosyon