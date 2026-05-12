Fethiye’ye sezonun ilk kruvaziyer gemisi geldi

Dev kruvaziyer gemisi, bin 160 yolcu ve 776 personelle Fethiye'ye geldi. Şövalye Adası açıklarında demirleyen gemiden inen turistler, Ölüdeniz ve Kayaköy turlarına katılırken şehir merkezinde de yoğunluk oluşturdu. Fethiye, 2026 turizm sezonunun ilk kruvaziyer gemisini ağırladı. Marshal Adaları bayraklı dev kruvaziyer gemisi, sabah saatlerinde Fethiye açıklarına demir attı. 246 metre uzunluğundaki gemide bulunan 1160 yolcu ile 776 personel, ilçeye hareketlilik getirdi. Fethiye Limanı'na yanaşamayan kruvaziyer gemisi, Şövalye Adası açıklarında demirlerken, yolcular filika tekneler aracılığıyla kıyıya taşındı.