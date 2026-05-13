Şehit yakınları için yeni düzenleme! Maaş artışı TBMM'de gündemde...

AK Parti, bu hafta şehit yakınları ve gazilere yönelik önemli düzenlemeleri içeren yeni bir yasa teklifinin gündeme getirmeye hazırlanıyor. Meclis Başkanlığı'na sunulacak teklif ile hem şehit yakını aylıklarının artırılması hem de 25 yaşını dolduran şehit çocuklarının sosyal haklarının korunması ve mevcut kimliklerinin "onursal şehit çocuğu" kimliğine dönüştürülmesi planlanıyor.
Hazırlıkları süren düzenlemeyle ilgili A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu detayları aktardı.
ŞEHİT YAKINI MAAŞLARINDA ARTIŞ GÜNDEMDE
Şehit yakınlarına 2026 yılında 11 bin 858 lira aylık maaş ödeniyor. A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu'nun aktardığına göre yeni düzenleme ile bu maaşta artış yapılması bekleniyor, ancak şuan için henüz net bir rakam mevcut değil.
A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:
"Milli Savunma Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın da şehit ailelerinin maaşlarının artırılması ve 25 yaşını dolduran çocukların sosyal haklarının korunması yönünde talepleri bulunuyor. Şu anda şehit yakınları yaklaşık 11 bin lira maaş alıyor. Bu maaşın artırılması gündemde ancak rakamın ne olacağı ve düzenlemenin kapsamı henüz netleşmiş değil."
SOSYAL HAKLAR DEVAM EDECEK
Şehit yakınları için TBMM'ye gelecek düzenlemede sosyal haklarda yapılacak düzenleme de dikkat çekiyor. Ağaoğlu, 25 yaşını dolduran şehit çocuklarının sona eren sosyal haklarının önemli bölümünün korunmasının beklendiğini belirtti. Ağaoğlu, "Mevcut durumda şehit çocukları 25 yaşına geldiklerinde ücretsiz ulaşım, seyahat hakkı ve bazı vergi indirimleri gibi haklarını kaybediyorlar; yeni düzenlemeyle bu hakların 25 yaşından sonra da korunması ve devam etmesi hedefleniyor." ifadelerini kullandı.
ŞEHİT ÇOCUKLARINA "ONURSAL KİMLİK" DÜZENLEMESİ
Kanun teklifinde şehit çocuklarına yönelik yeni bir kimlik düzenlemesi de yer alıyor. Buna göre 25 yaşını dolduran şehit çocuklarının mevcut "şehit çocuğu" kimliklerinin "onursal şehit çocuğu" kimliğine dönüştürülmesi planlanıyor. Yeni kimlik kartıyla birlikte bazı sosyal hakların 25 yaş sonrasında da devam etmesi hedefleniyor.
ŞEHİT YAKINI MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Kulis bilgilerine göre hazırlanan teklif kapsamında şehit yakını aylığının iki asgari ücret seviyesine çıkarılması değerlendiriliyor. 2026 yılı itibarıyla asgari ücret brüt 33.030,00 TL, net ise 28.075,50 TL olarak uygulanıyor. Bu doğrultuda şehit yakını maaşlarının yaklaşık olarak 56 bin TL olması bekleniyor.