Şehit yakınları için yeni düzenleme! Maaş artışı TBMM'de gündemde...

Şehit yakınları için TBMM 'ye gelecek düzenlemede sosyal haklarda yapılacak düzenleme de dikkat çekiyor. Ağaoğlu, 25 yaşını dolduran şehit çocuklarının sona eren sosyal haklarının önemli bölümünün korunmasının beklendiğini belirtti. Ağaoğlu, "Mevcut durumda şehit çocukları 25 yaşına geldiklerinde ücretsiz ulaşım, seyahat hakkı ve bazı vergi indirimleri gibi haklarını kaybediyorlar; yeni düzenlemeyle bu hakların 25 yaşından sonra da korunması ve devam etmesi hedefleniyor." ifadelerini kullandı.

ŞEHİT ÇOCUKLARINA "ONURSAL KİMLİK" DÜZENLEMESİ

Kanun teklifinde şehit çocuklarına yönelik yeni bir kimlik düzenlemesi de yer alıyor. Buna göre 25 yaşını dolduran şehit çocuklarının mevcut "şehit çocuğu" kimliklerinin "onursal şehit çocuğu" kimliğine dönüştürülmesi planlanıyor. Yeni kimlik kartıyla birlikte bazı sosyal hakların 25 yaş sonrasında da devam etmesi hedefleniyor.

ŞEHİT YAKINI MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Kulis bilgilerine göre hazırlanan teklif kapsamında şehit yakını aylığının iki asgari ücret seviyesine çıkarılması değerlendiriliyor. 2026 yılı itibarıyla asgari ücret brüt 33.030,00 TL, net ise 28.075,50 TL olarak uygulanıyor. Bu doğrultuda şehit yakını maaşlarının yaklaşık olarak 56 bin TL olması bekleniyor.