İzmir'de memurların 'tırpan' isyanı: Haklarımız budanmak isteniyor

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in CHP'li ilçe belediyelerinde patlak veren Toplu İş Sözleşmesi (TİS) krizlerinde tansiyon düşmüyor. Haklarının yarı yarıya düşürülmek istenmesine tepki gösteren memurlar,3 haftayı aşkın süredir devam eden eylemler bugün de kararlılıkla sürdü. İHA









İzmir genelindeki ilçe belediyelerinde memurların TİS çıkmazı derinleşerek devam ediyor. Bayraklı Belediyesinde, belediye yönetimi ile Tüm Bel-Sen İzmir 2 No'lu Şube arasında yürütülen görüşmelerde uzlaşma sağlanamaması üzerine memurlar belediye binasını sloganlarla inletti. Memurların mevcut 24 bin 465 TL olan TİS haklarının, belediye yönetimi tarafından sunulan yeni teklifle 13 bin 328 TL'ye düşürülmek istenmesi üzerine 3 haftayı aşkın süredir devam eden eylemler bugün de kararlılıkla sürdü.





"TİS HAKLARIMIZ BUDANMAK İSTENİYOR"

Sürece dair önemli açıklamalarda bulunan Tüm Bel-Sen 2 No'lu Şube Yöneticisi Fırat Belen, krizin temel sebebinin memur maaşları değil, sözleşme ile kazanılan ek mali haklardaki kesinti teklifi olduğunu vurguladı. Belen, süreci şu sözlerle aktardı:



"Bu yıl imzalayacağımız yeni sözleşme öncesinde Bayraklı Belediyesi'nde yaklaşık bir 3-4 aylık sürede sözleşmenin sosyal haklar kısmını konuştuk ve aşağı yukarı bir anlaşma sağlanmıştı. Ancak sözleşmenin mali haklar kısmına geldiğimizde, mevcut sözleşmedeki haklarımızın belediye başkanı tarafından düşürüleceğinin bildirilmesi üzerine bu eylemler başladı. Yani şu an hala geçerliliğini koruyan sözleşme gereği aldığımız ücreti yarı yarıya düşürmeye çalıştığı için belediye başkanı, doğal olarak 3 haftadır Bayraklı Belediyesi emekçileri eylemlerine devam ediyor."