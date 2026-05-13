İzmir'de ailesini katledip intihar süsü vermişti! Cinayetten önce tefecilerle görüşmüş!

İDDİANAME HAZIRLANDI Soruşturmanın tamamlanmasının ardından iddianame hazırlandı. Avcı hakkında annesine, babasına ve ağabeyine karşı 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan üç kez ağırlaştırılmış müebbet ile '6136 Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet' suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

'TELAŞLI BİR HALİ YOKTU' Sanık Mert Avcı, bugün Torbalı Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim önüne çıktı. Tutuklu sanık Avcı, cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katılırken, avukatı ile müştekiler salonda hazır bulundu. Duruşmada söz verilen sanık Avcı, savunmasını SEGBİS ile değil; salonda yapmak istediğini söyledi. Sanık savunma yapmazken, duruşmada dinlenilen sanığın dayısı H.Y. ve amcası L.A., şikayetçi olduklarını söyledi. Şikayetçilerin ardından tanıklara söz verildi. Sanık Avcı'nın yeğeni F.Y, "Sanık olaydan sonra beni arayıp 'Aileme ulaşamadım, gidip bakar mısın?' dedi. Eve gittim ancak kapıyı açan olmadı. Durumu kendisine ilettim. Sonrasında çilingir çağırmamı istedi. Telaşlı bir hali yoktu" dedi.