SGK açıkladı! Dul ve yetim aylığı ödemesi ne zaman yapılacak?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 2026 yılının ilk çeyreğine ilişkin dul ve yetim aylığı verilerini paylaştı. 4,4 milyon hak sahibine dul ve yetim aylığı ödemesi yapıldı. Peki Mayıs ayı dul ve yetim maaşı, bayram ikramiyeleri ne zaman yatırılacak, ne kadar?

SGK'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ocak, Şubat ve Mart aylarını kapsayan ilk çeyrekte toplam 4 milyon 408 bin 919 hak sahibine toplam 208 milyar 818 milyon 288 bin 150 TL ödeme gerçekleştirildi.

Kurumun paylaşımında, dul ve yetim aylığı kapsamında yapılan ödemelerin hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldığı belirtildi.

DUL VE YETİM MAAŞI BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Emekli bayram ikramiyelerinin bayramdan önce yatırılacağı açıklanmıştı. Bu kapsamda dul ve yetim maaşı bayram ikramiyelerinin de bayramdan önce yatırılması planlanıyor. Konuyla ilgili henüz SGK tarafından bir açıklama yapılmadı.

İlerleyen günlerde SGK'nın maaş ödeme takviminin yanı sıra bayram ikramiyeleri ödeme tarihlerini de açıklaması bekleniyor. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda ikramiyeler bayramdan 1 hafta önce hesaplara yatırılmıştı. Bu kapsamda aynı sistem devam ettirilirse dul ve yetim maaşı bayram ikramiyeleri 18-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplara yatırılacak.

