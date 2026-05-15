Haberler Ekonomi AKARYAKIT FİYATLARI 15 MAYIS | İzmirliler dikkat! Tabelaya bakmadan yola çıkmayın: Benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar oldu?

Brent petrolün 107 dolar seviyesinde işlem görmeye devam etmesi, küresel enerji piyasalarında yukarı yönlü baskıyı artırırken Türkiye’de akaryakıt fiyatlarına da doğrudan yansıyor. Döviz kurundaki hareketlilikle birlikte benzin ve motorin fiyatlarında dalgalanma sürerken, LPG tarafında da güncel tabelalar vatandaşların en çok takip ettiği konular arasında yer alıyor. Peki, 15 Mayıs itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar oldu? İşte şehir şehir güncel akaryakıt fiyatları ve piyasalardaki son durum…

Giriş Tarihi:

28 Şubat'ta başlayan ABD-İsrail ile İran arasındaki çatışmaların 8 Nisan itibarıyla ateşkesle sona ermesine rağmen, Hürmüz Boğazı'na ilişkin süregelen belirsizlikler küresel petrol piyasalarında fiyat oynaklığını artırmayı sürdürüyor.

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma, Türkiye'de akaryakıt fiyatlarına da doğrudan yansırken, 14 Mayıs Perşembe gecesinden itibaren benzine yaklaşık 1 lira 7 kuruşluk zam yapılmıştı. Peki, son zamların ardından akaryakıtta güncel tablo nasıl şekillendi? Benzin, motorin ve LPG fiyatlarında son durum ne? İşte detaylar…

İŞTE İSTANBUL, İZMİR VE ANKARA'DA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI...

15 MAYIS GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzinin litresi: 64.95 TL
Motorinin litresi: 67.40 TL
LPG: 33.89 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzinin litresi: 64.80 TL
Motorinin litresi: 67.25 TL
LPG: 33.29 TL

İZMİR

Benzinin litresi: 66.19 TL
Motorinin litresi: 68.78 TL
LPG: 33.69 TL

ANKARA

Benzinin litresi: 65.91 TL
Motorinin litresi: 68.51 TL
LPG: 33.87 TL

