İZMİR'DE BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? | Meteoroloji açıkladı: O saatlerde dışarıya çıkacaklar dikkat! İzmir'in o bölgelerinde sağanak yağış alarmı

İzmir 'de sabah saatlerinde az bulutlu başlayan hava, öğle saatlerinden sonra yerini gök gürültülü sağanak yağışa bırakacak. Konak ilçesinde saat 08.39 itibarıyla hava sıcaklığı 19,3 derece ölçülürken, nem oranı yüzde 66 olarak kaydedildi. Yetkililer özellikle öğle ve ikindi saatlerinde ani yağışlara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini bildirdi.

ÖĞLE SAATLERİNDE KUVVETLİ SAĞANAK BEKLENİYOR

Meteorolojik tahminlere göre bugün 12.00 ile 18.00 saatleri arasında İzmir genelinde gökgürültülü sağanak yağış etkili olacak. Günün en yüksek sıcaklığının 26 dereceye ulaşması beklenirken, yağışla birlikte kısa süreli serinleme görülecek. Akşam saatlerinden itibaren ise bulutların dağılmasıyla parçalı bulutlu bir hava hakim olacak.

NEM ORANI YÜKSEK SEYREDİYOR

Kentte sabah saatlerinde ölçülen yüzde 66'lık nem oranının gün içerisinde yüzde 96'ya kadar çıkabileceği tahmin ediliyor. Uzmanlar, yüksek nem nedeniyle hissedilen sıcaklığın daha fazla olabileceğini belirterek özellikle kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların dikkatli olmasını öneriyor.