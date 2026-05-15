  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Ekonomi GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 15 MAYIS | Yatırım yapacaklar dikkat! Altında sert düşüş: Bugün gram, çeyrek, yarım altın ne kadar?

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 15 MAYIS | Yatırım yapacaklar dikkat! Altında sert düşüş: Bugün gram, çeyrek, yarım altın ne kadar?

Altın fiyatları 15 Mayıs 2026 Cuma günü yatırımcıların ve piyasaların gündemindeki yerini koruyor. Gram altın, çeyrek altın, ONS altın, Cumhuriyet altını ve ata altın alış-satış fiyatları haftanın kapanışı öncesinde yakından takip edilirken, Kapalıçarşı ve serbest piyasadaki son dakika gelişmeleri araştırılıyor. Peki bugün gram altın ne kadar oldu, çeyrek altın kaç TL’den işlem görüyor? İşte 15 Mayıs 2026 Cuma güncel altın fiyatları ve canlı alış-satış tablosu…

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Altın fiyatlarında son durum yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. Küresel piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle önceki işlem gününde yükseliş kaydeden gram altın, haftanın son işlem gününde yeniden düşüşe geçti.

Özellikle ABD enflasyon verileri, Fed'in faiz politikalarına yönelik beklentiler ve güçlenen dolar endeksi altın fiyatları üzerinde baskı oluşturdu. Peki bugün gram altın, çeyrek altın, ONS altın, Cumhuriyet altını ve ata altın ne kadar oldu? İşte 15 Mayıs 2026 Cuma güncel altın fiyatları ve piyasalardaki son gelişmeler…

ALTIN FİYATLARI SON DURUM TABLOSU 15 MAYIS 2026

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış fiyatı:6.746,49 TL

Gram altın satış fiyatı:6.747,37 TL

ÇEYREK ALTIN KAÇ LİRA?

Çeyrek altın alış fiyatı:10.910,00 TL

Çeyrek altın satış fiyatı:11.020,00 TL

ONS ALTIN FİYATLARI

Ons altın alış (USD) fiyatı:4.599,68

Ons altın satış (USD) fiyatı:4.600,17

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış fiyatı:43.528,00 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı:43.946,00 TL

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA