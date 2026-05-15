GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 15 MAYIS | Yatırım yapacaklar dikkat! Altında sert düşüş: Bugün gram, çeyrek, yarım altın ne kadar?

Altın fiyatlarında son durum yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. Küresel piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle önceki işlem gününde yükseliş kaydeden gram altın, haftanın son işlem gününde yeniden düşüşe geçti.
Özellikle ABD enflasyon verileri, Fed'in faiz politikalarına yönelik beklentiler ve güçlenen dolar endeksi altın fiyatları üzerinde baskı oluşturdu. Peki bugün gram altın, çeyrek altın, ONS altın, Cumhuriyet altını ve ata altın ne kadar oldu? İşte 15 Mayıs 2026 Cuma güncel altın fiyatları ve piyasalardaki son gelişmeler…
ALTIN FİYATLARI SON DURUM TABLOSU 15 MAYIS 2026
GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış fiyatı:6.746,49 TL
Gram altın satış fiyatı:6.747,37 TL
ÇEYREK ALTIN KAÇ LİRA?
Çeyrek altın alış fiyatı:10.910,00 TL
Çeyrek altın satış fiyatı:11.020,00 TL
ONS ALTIN FİYATLARI
Ons altın alış (USD) fiyatı:4.599,68
Ons altın satış (USD) fiyatı:4.600,17
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış fiyatı:43.528,00 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı:43.946,00 TL