Aliağa Körfezi’nde bilimsel takip

Aliağa'da deniz ekosisteminin korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın desteklenmesi amacıyla yürütülen Aliağa Körfezi Yapay Resif Projesi kapsamında önemli bir inceleme gerçekleştirildi. Denize yerleştirilen yapay resif alanları, ROV (Uzaktan Kumandalı Sualtı Aracı) ile görüntülenerek yerinde değerlendirildi. Gerçekleştirilen saha çalışmasına Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Kahraman Akdoğan ve Aliağa İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mazlum Selim Aksakal katıldı.

VERİLER ANALİZ EDİLECEK

Deniz Liman Şube Müdürlüğü'ne ait ROV cihazı ile gerçekleştirilen görüntüleme çalışmalarında, yapay resif bloklarının deniz tabanındaki yerleşimleri detaylı şekilde gözlemlendi. İncelemelerde resiflerin planlanan koordinatlarda ve kontrollü biçimde konumlandığı tespit edilirken, bölgedeki denizel yaşam üzerindeki olası etkiler de değerlendirildi. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, yapay resif projesinin sadece bugünün değil gelecek nesillerin denizlerini de korumaya yönelik önemli bir yatırım olduğunu belirterek çalışmaların bilimsel veriler ışığında sürdürüleceğini ifade etti. Yapay Resif Projesinde uygulama sürecinin tamamlanmasının ardından akademik izleme aşamasına geçiliyor. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi tarafından yürütülecek bilimsel çalışmalar kapsamında resif alanlarındaki balık yoğunluğu, biyolojik çeşitlilik ve ekolojik etkiler düzenli olarak takip edilerek raporlanacak. Veriler doğrultusunda yapay resif uygulamalarının bölgedeki deniz yaşamına katkıları uzun vadeli olarak analiz edilecek.