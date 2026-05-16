Çifte bayram otobüs biletlerine talebi artırdı

Tüm Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Yıldırım, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile 9 güne çıkarılan Kurban Bayramı tatili dolayısıyla, otobüs biletlerine talep arttı" dedi. Yıldırım, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla, otobüs biletlerine talebin arttığına işaret ederek, "Bayram tatilinin bir hafta öncesindeki 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı sebebiyle de özellikle üniversite öğrencileri, bayramdan bir hafta önce memleketlerine gitmeyi tercih ediyor. Bu nedenle otobüs bilet satışlarının, 15 Mayıs Cuma günü itibarıyla yoğunlaşmasını bekliyoruz" diye konuştu.