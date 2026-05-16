EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME PLANI 2026 | Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman, hangi gün yatacak?

2026 Kurban Bayramı öncesinde emekli ikramiyesi ödemelerine ilişkin beklentiler artarken, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında maaş alan milyonlarca vatandaş ödeme takvimine odaklandı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılacak resmi açıklama beklenirken, 4A, 4B ve 4C emeklilerine ikramiyelerin tahsis numarasına göre kademeli olarak yatırılması öngörülüyor. Bayram alışverişi öncesi hesaplara geçmesi beklenen ödemelerin, geçmiş yıllarda olduğu gibi bayramdan önce tamamlanıp tamamlanmayacağı merak konusu olurken, emekliler gün gün açıklanacak ödeme takvimini yakından takip ediyor.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ 2026
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından paylaşılan takvime göre, 4A, 4B ve 4C kapsamındaki tüm emeklilerin ödemeleri 17-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplara yatırılıyor.
4A (SSK) Emeklileri Ödeme Takvimi
SSK kapsamındaki emeklilerin Mayıs dönemi aylıkları ve bayram ikramiyeleri şu tarihlerde yatırılacak:
Ödeme günü 17, 18, 19, 20, 21 ve 22 olanlar: Mevcut ödeme günlerinde,
Ödeme günü 23 ve 24 olanlar: 21 Mayıs tarihinde,
Ödeme günü 25 ve 26 olanlar: 22 Mayıs tarihinde ödemelerini alacaklar.
4B (Bağ-Kur) Emeklileri Ödeme Takvimi
Bağ-Kur kapsamında olan vatandaşlar için belirlenen tarihler şöyledir:
Ödeme günü 25 ve 26 olanlar: 21 Mayıs tarihinde,
Ödeme günü 27 ve 28 olanlar: 22 Mayıs tarihinde ödemelerini hesaplarında görecekler.
4C (Emekli Sandığı) Ödemeleri
Emekli Sandığı (4C) kapsamındaki emeklilerin 2026 Kurban Bayramı ikramiyeleri 20 Mayıs tarihinde tek seferde ödenecek.
2026 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?
2026 yılı için belirlenen emekli bayram ikramiyesi tutarı 4.000 TL olarak uygulanmaktadır. Ramazan Bayramı'nda da aynı tutarı alan emekliler, Kurban Bayramı'nda da 4.000 TL ödeme alacaklar. Dul ve yetim maaşı alan hak sahipleri ise hisse oranlarına göre bu tutardan faydalanacaktır:
%75 hissesi olanlar: 3.000 TL
%50 hissesi olanlar: 2.000 TL
%25 hissesi olanlar: 1.000 TL