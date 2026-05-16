Esnafa 72 ay taksit Meclis’te kabul edildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın "Meclis'e verilen kanun teklifi ile Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan borçlarda mevcutta 36 ay olan tecil-taksitlendirme süresini 72 aya çıkarıyoruz. Teminatsız tecil tutarını da 1 milyon liraya çıkarıyoruz" sözleriyle duyurduğu varlık barışına ilişkin düzenlemeleri de kapsayan "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi"nin ilk 5 maddesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Genel Kurul'da, siyasi parti gruplarının değerlendirmeleri ve önergelerin ardından teklifin görüşmelerine geçildi. Yapılan oylamalar sonucunda teklifin ilk 5 maddesi Meclis'ten geçti.

72 AYA KADAR TECİL İMKANI

Kabul edilen maddelere göre "Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun"da değişikliğe gidiliyor. Buna göre kamu borçlarının tahsilinde, borçlunun zor duruma düşmesi halinde 72 aya kadar tecil uygulanabilecek. Toplam borcu 1 milyon lirayı aşmayanlardan teminat şartı aranmayacak. Bu tutarın üzerindeki borçlarda ise teminat, 1 milyon lirayı aşan kısmın yarısı kadar olacak. Cumhurbaşkanı bu tutarı artırma veya azaltma yetkisine sahip olacak. Esnaf ve sanatkârlar başta olmak üzere vergi ve diğer kamu borçlarının tecil işlemlerinde önemli kolaylıklar sağlanacak. Azami taksit süresi 36 aydan 72 aya, teminat aranmaksızın tecil edilebilecek borç tutarı ise 50 bin TL'den 1 milyon TL'ye yükseltilecek.

YATIRIMCILARA FIRSATLAR

Türkiye, yabancı yatırımcılar için güvenli liman haline gelecek. Türkiye dışında elde ettikleri kazançları için Gelir Vergisi Kanunu kapsamında istisnadan yararlanan kişilerin, bu istisna süresi içinde gerçekleşen veraset yoluyla mal intikallerinde vergi oranı yüzde 1 olarak uygulanacak. Böylece varlıklı kişilerin ve yabancı sermayenin Türkiye'ye yerleşmesi teşvik edilecek. Teklifle ayrıca teknogirişim şirketlerinde çalışan personele verilen pay senetlerine yönelik gelir vergisi istisnasında da düzenleme yapıldı. İstisna üst sınırı ilgili yıldaki brüt ücretin iki katı olarak yeniden belirlendi.

20 YILLIK VERGİ İSTİSNASI

Düzenlemeyle birlikte, son 3 takvim yılında Türkiye'de ikametgahı ve vergi mükellefiyeti bulunmayan kişilerin, yurt dışında elde ettiği kazanç ve gelirler 20 yıl boyunca gelir vergisinden muaf tutulacak. Bu gelirler için yıllık beyanname verilmeyecek ve başka gelirler nedeniyle beyanname verilmesi halinde de söz konusu kazançlar beyannameye dahil edilmeyecek. Düzenleme ile döviz girişinin artırılması ve uluslararası yatırımcılar için cazibe merkezi oluşturulması hedefleniyor. Düzenleme, 1 Ocak 2026'dan itibaren Türkiye'ye yerleşmiş sayılan kişiler için uygulanacak. Genel Kurul'da ayrıca Türkiye ile OECD arasında İstanbul Merkezi'nin kurulmasına ilişkin mutabakat zaptının yenilenmesini içeren teklif de kabul edildi.