İstanbul havalimanları Avrupa’nın zirvesinde

İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanları, Avrupa Uluslararası Havalimanları Konseyi'nin (ACI EUROPE) raporuna göre, Avrupa'da mart ayında yolcu sayısını en çok artıran havalimanları oldu. ACI EUROPE tarafından 2026 yılı mart ayı ve yılın ilk çeyreğine ilişkin hava trafiği raporu yayımlandı. Rapora göre, Avrupa'daki 40 milyon üzeri majör havalimanları arasında mart ayında bir önceki yıla göre yolcu trafiğini yüzde 7,7 artıran İstanbul Havalimanı ilk sırada yer aldı. İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı ise yolcu sayısını yüzde 7,2 yükselterek Avrupa'da en çok yolcu sayısını artıran ikinci havalimanı oldu.