Kestane üssü Aydın’da doğa dostu mücadele

Türkiye'nin kestane üretiminde önde gelen şehirlerinden Aydın'da, AB tescilli Aydın kestanesini korumak için gal arısına karşı biyolojik mücadele hız kazandı. Doğa dostu yöntemlerle yürütülen çalışmalarda Torymus sinensis salınımı gerçekleştirildi. Torymus sinensis adı verilen yararlı böceklerin salınımıyla birlikte doğal denge korunarak zararlı popülasyonunun azaltılması hedefleniyor.

ÜRETİMDE ÖNCÜ ŞEHİR

Köşk ilçesine bağlı Sarıçam Mahallesi'nde gerçekleştirilen programa Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Cengiz Karabulak, İlçe Müdürü Selahattin Serdar Aykut, Muğla Orman Bölge Müdür Yardımcısı Ersen Çetin, Aydın Orman İşletme Müdürü Engin Evcin, Orman Zararlıları ile Mücadele Şube Müdürü Mehmet Hayri İlhan, mahalle muhtarları ve çok sayıda üretici katıldı. Program kapsamında üreticilere biyolojik mücadelenin önemi anlatılırken, doğa dostu uygulamaların sürdürülebilir tarım açısından kritik rol oynadığı vurgulandı. Aydın, Türkiye kestane üretiminde yüzde 31'lik pay ve yıllık 25 bin 362 tonluk üretim kapasitesiyle ülke genelinde ikinci sırada yer alıyor. Türkiye'deki kestane meyvelik alanlarının yüzde 55'ine sahip olan kentte, özellikle Nazilli başta olmak üzere Sultanhisar, Köşk, Bozdoğan ve Çine ilçeleri üretimde önemli rol üstleniyor.