“İşsizlik 2012’den bu yana en düşük seviyede”

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2026'nın ilk çeyreğinde yüzde 8,2 olarak gerçekleşen işsizlik oranının, 2012'den itibaren en düşük seviyesine gerilediğini açıkladı. Bakan Işıkhan, iş gücü istatistiklerine ilişkin değerlendirmelerini paylaştı. "Bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 8,2 olarak gerçekleşen işsizlik oranı, 2012 yılından itibaren en düşük seviyesine geriledi." ifadesini kullanan Işıkhan, genç nüfus olarak nitelenen 15-24 yaş grubunda da aynı olumlu sonuca ulaşıldığını belirtti. Işıkhan, "Gençlerde işsizlik oranı yüzde 15,2 ile 2012 yılından bugüne en düşük seviyesini korudu" değerlendirmesinde bulundu. İşsiz sayısının 2026'nın ilk çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre 52 bin kişi azalarak 2 milyon 894 bin kişiye gerilediğini belirten Işıkhan, "İşsizlik oranımız ise 0,1 puanlık azalış ile yüzde 8,2 seviyesine geriledi. Kadınlarda işsizlik oranı, 0,1 puanlık azalış ile yüzde 11,1 olarak gerçekleşti" dedi.