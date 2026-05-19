İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi’nin ikincisi 22 Mayıs’ta düzenlenecek

Hürmüz krizi başta olmak üzere küresel enerji dengelerini etkileyen bölgesel gerilimlerin arttığı kritik bir dönemde, dünyanın doğal kaynak gündemi İstanbul'da şekillenecek. İkinci İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi (İNRES 2026) 22 Mayıs'ta Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayelerinde, Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen zirvede ana gündem enerji güvenliği olacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın ev sahipliğinde düzenlenecek zirvenin açılışını Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yapması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl 9 ülkeden 10 bakanın katılımıyla uluslararası ölçekte büyük yankı uyandıran İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi, bu yıl da enerji güvenliği, yatırım ve küresel iş birlikleri açısından kritik mesajların verileceği önemli bir platform olacak. Zirve enerji ve doğal kaynaklar alanında karar vericileri, yatırımcıları İstanbul'da buluşturacak. Avrupa, Asya ve Afrika'dan çok sayıda ülkenin bakan ve bakan yardımcılarının katılması bekleniyor.

ANA GÜNDEM ENERJİ GÜVENLİĞİ

Bakan Alparslan Bayraktar'ın da katılacağı Bakanlar Oturumu'nda enerji güvenliği ana gündem maddesi olacak. Hürmüz krizi gibi küresel gelişmelerin yanı sıra petrol, doğal gaz, madencilik ve kritik mineraller alanındaki son durum değerlendirilecek. Konuk bakan yardımcılarının katılacağı oturumda ise enerji ve yatırım politikalarında devletlerin üstlenmesi gereken roller masaya yatırılacak. Katılımcılar, enerji dönüşümünde kamu politikalarının önemini ve ülkeler arası iş birliğini ele alacak. Kamu şirketlerinin yöneticileri, uluslararası enerji şirketlerinin CEO'ları ve finans kuruluşlarının temsilcilerinin bir araya geleceği oturumda ise enerji sektöründeki yatırım fırsatları, finansman modelleri ve küresel ekonomik gelişmeler değerlendirilecek.

ANLAŞMALARA İMZA ATILACAK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, İNRES 2026'ya iştirak eden konuk bakanlar ile ikili görüşmeler de gerçekleştirecek. Bu görüşmelerde, ülkeler arasındaki mevcut ve potansiyel iş birliği konularının masada olması planlanıyor. Zirve marjında bazı anlaşmalara da imza atılması bekleniyor.